Havenga werkt aan nieuw plan voor waterpolosters richting Tokio

Officieel is het nog niet, maar Arno Havenga heeft in zijn agenda met potlood al een kruisje gezet bij de datum 23 januari 2021. Het is de bedoeling dat voor de Nederlandse waterpolosters dan het olympisch kwalificatietoernooi begint met als inzet een ticket voor de Spelen van Tokio, die zijn verplaatst naar de zomer van volgend jaar. “In die week moet het voor ons gebeuren”, zegt Havenga, de bondscoach van Oranje.

Na drie onverzilverde kansen (via de World League, het WK en EK) hebben de waterpolosters er nog één over om zich te plaatsen. Eigenlijk zouden ze in maart al het beslissende OKT in Italië spelen, maar vanwege het coronavirus werd dat toernooi uitgesteld. Even vreesde Havenga dat daarmee ook de laatste kans op ‘Tokio’ was verdwenen. “Ik zag het wel gebeuren dat ze naar de resultaten op het laatste WK zouden kijken. Voor ons is het wel prettig dat het IOC heeft besloten de Spelen een jaar uit te stellen. Daardoor blijft er een transparante en sportieve wijze van kwalificeren bestaan.”

De waterpolosters zouden een jaar lang samen toewerken naar Tokio. Topspeelsters als Sabrina van der Sloot en Maud Megens verlieten hun buitenlandse clubs om in de bossen in Zeist gezamenlijk toe te werken naar het grote doel: een medaille pakken op de Spelen. Nu zitten de waterpolosters allemaal thuis, al trainen ze nog wel doordeweeks iedere ochtend tegelijkertijd via een video-verbinding.

Havenga heeft al zijn speelsters gevraagd of ze het nog een keer kunnen opbrengen maanden ‘intern’ te gaan zodra de maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis worden afgebouwd. “Sommige meiden studeren in Amerika, anderen zouden na de Spelen van komende zomer stoppen omdat ze zich op een maatschappelijke carrière wilden gaan richten of omdat het fysiek z’n tol begint te eisen. We brengen nu in kaart wat het uitstellen van de Spelen voor iedereen voor gevolgen heeft. Op basis daarvan bekijken we hoe we de komende maanden het beste kunnen invullen. We zouden weer gezamenlijk in Nederland kunnen gaan trainen. Een andere optie is dat ze wel in het buitenland gaan spelen, maar dan binnen Europa. Of we laten iedereen z’n eigen weg gaan en halen ze dan een paar weken voor het OKT terug naar Nederland.”

Drie internationals (Megens, Bente Rogge en Kitty-Lynn Joustra) spelen bij Amerikaanse universiteitsteams. Olympische sporters mochten in de VS een jaar hun studie stilleggen, om zich zo optimaal te kunnen voorbereiden op de Spelen. Mogelijk wordt die ‘maatregel’ met een jaar verlengd of kunnen de sporters hun studie online doen.