Honkbalcompetitie in Taiwan met dag vertraging van start

In Taiwan is weer een sportcompetitie opgestart na de coronacrisis. Op het eiland voor de kust van China ging zondag de profhonkbalcompetitie van start. Eigenlijk zou zaterdag al gespeeld worden, maar vanwege de regen gingen de wedstrijden in Taoyuan en Taichung toen niet door.

Met een strenge aanpak heeft Taiwan, dat 24 miljoen inwoners heeft, een grote uitbraak van het coronavirus op het eiland kunnen voorkomen. Volgens de officiƫle cijfers zijn zes mensen in Taiwan overleden aan Covid-19.

In een paar landen wordt weliswaar nog steeds gevoetbald, maar in vrijwel heel de wereld liggen de sportcompetities stil. De honkballiefhebbers kunnen nu in ieder geval weer gaan kijken naar de competitie van Taiwan, die oorspronkelijk vorige maand al zou beginnen. Publiek is nog niet welkom in de stadions. Titelverdediger Rakuten Monkeys heeft daar een creatieve oplossing voor bedacht. Op de tribunes staan niet alleen kartonnen bordjes met daarop foto’s van fans, maar ook paspoppen in clubkleding en robots die op trommels slaan.

Per wedstrijd zijn zo’n tweehonderd mensen welkom in het stadion: spelers, staf, ballenkinderen, journalisten en officials. Bij de openingswedstrijd van zondag waren ook cheerleaders en mascottes op het veld te zien. De organisatie zendt de duels allemaal uit via internet.