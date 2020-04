IJshockeyer uit NHL overleden aan hersenbloeding

De Canadese ijshockeyer Colby Cave van NHL-club Edmonton Oilers is op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Cave onderging dinsdag in het ziekenhuis van Toronto een spoedoperatie, om een cyste te verwijderen die op zijn hersenen drukte en voor een bloeding had gezorgd. De Canadees lag daarna enkele dagen in coma, maar overleed zaterdag alsnog.

Cave debuteerde eind 2017 in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL bij Boston Bruins. Begin vorig jaar verhuisde hij naar Edmonton Oilers. In totaal speelde de aanvaller 67 wedstrijden in de NHL.

De dood van Cave leidde tot een stroom aan bedroefde reacties, onder meer van NHL-legende Wayne Gretzky. De Canadees speelde zelf bij de Oilers en is nu bestuurslid bij de club. “Colby was niet alleen een prachtige ijshockeyer met een mooie toekomst voor zich, maar vooral een goed mens. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Emily en de rest van de familie”, aldus Gretzky.