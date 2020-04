Interne strijd om voorzitterschap mondiale rugbybond

De voorzittersverkiezing bij de mondiale rugbybond leek een formaliteit te worden, maar met Agustin Pichot heeft zich toch een tegenkandidaat aangediend voor de zittende voorzitter Bill Beaumont. Pichot is nu onder Beaumont vicevoorzitter van World Rugby. De Argentijnse oud-international stelde zich zondag kandidaat voor de verkiezing in mei.

“Dit wordt een cruciale verkiezing op een cruciaal moment”, zegt Pichot. “De huidige crisis in de wereld is een kans om onze sport wereldwijd neer te zetten. We kunnen die kans niet laten liggen.” De Argentijn, die 71 interlands voor zijn land speelde, wil ervoor gaan zorgen dat rugby een mondiale sport wordt.

De 68-jarige Engelsman Beaumont, ook een oud-rugbyer, is sinds 2016 voorzitter van de mondiale federatie. Hij stelde zich onlangs herkiesbaar. Met Pichot wordt zijn plaatsvervanger nu zijn mogelijke vervanger. De Argentijn zou de eerste voorzitter van buiten Europa kunnen worden.