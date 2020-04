IOC-voorzitter Bach: geen aarzeling bij uitstel Spelen

Thomas Bach vindt de kritiek die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de afgelopen weken kreeg onterecht. Volgens de voorzitter heeft het IOC juist gehandeld in het proces dat leidde tot het uitstellen met een jaar van de Olympische Spelen van Tokio.

“In zulke situaties kan je als verantwoordelijken geen beslissing nemen op basis van onderbuikgevoelens”, zegt Bach in de krant Welt am Sonntag. “Niemand kan ons verwijten dat we geaarzeld hebben of dat we niet transparant waren. We hebben alles in overleg gedaan, waarbij we de adviezen van alle betrokken partijen hebben meegenomen”, aldus Bach.