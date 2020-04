Autocoureur geschorst na racistische opmerking in virtuele race

De Amerikaanse autocoureur Kyle Larson, actief in het populaire Nascar-circuit, is voor onbepaalde tijd geschorst vanwege een racistische opmerking tijdens een virtuele race. Hij was kennelijk bezig zijn apparatuur te testen toen hij verbaal uit de bocht vloog, zonder daarbij te beseffen dat zijn woorden via een live-uitzending voor alle kijkers en luisteraars hoorbaar waren.

“Kyle je praat tegen iedereen, vriend”, reageerde een deelnemer aan het evenement op het iRacing platform. “Dit kan echt niet net gebeurd zijn”, sprak een ander vol ongeloof.

De directie van Nascar, de belangrijkste Amerikaanse autosportorganisatie, besloot Larson voorlopig aan te kant te zetten. Hij dient tevens een gedragstraining te ondergaan. Ook zijn werkgever, het toonaangevende Chip Ganassi Racing, besloot hem op non-actief te plaatsen en zijn salaris niet meer uit te betalen.

“Wij zijn een organisatie die grote waarde hecht aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. De taal die Kyle Larson zondag gebruikte, kunnen we niet tolereren”, liet Nascar weten.

Larson bood kort na de bekendmaking van zijn schorsing excuses aan. “Ik heb een fout gemaakt. Ik gebruikte een woord, dat nooit uitgesproken mag worden. Ik ben bang dat de schade onherstelbaar is.”