Opnieuw races WK Superbike uitgesteld

Net als de motorcoureurs in de WK wegrace ondervinden ook hun collega’s in de Superbike-klasse de gevolgen van het coronavirus. Opnieuw zijn twee wedstrijden uitgesteld terwijl een raceweekend in het Italiaanse Imola definitief is geschrapt.

Rechtenhouder Dorna en motorsportbond FIM hebben wedstrijden in het Spaanse Aragón (22-24 mei) en het Italiaanse Rimini (12-14 juni) verplaatst naar respectievelijk augustus en november.

Na de openingsraces in het Australische Phillip Island is er door de coureurs, onder wie de Nederlander Michael van der Mark, niet meer gereden. De eerste wedstrijd die op de kalender staat, is begin juli op het circuit van het Engelse Donington Park. De eerder verschoven races op het TT-circuit van Assen staan vooralsnog gepland voor 21-23 augustus.