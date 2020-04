Van Belkum stopt en wordt coach waterpolosters ZVL

Iefke van Belkum is voor het komende seizoen aangesteld als trainer van de waterpolosters van ZVL-1886 Tetteroo. Ze beëindigt daarmee meteen haar loopbaan als speelster. De olympisch kampioene van Peking 2008 volgt de 67-jarige Jacob Spijker op, die een rol in de jeugdopleiding van de Leidse club krijgt.

De olympische titel was voor Van Belkum bepaalt niet de enige prijs. Ze is onder meer ook tweevoudig winnaar van de LEN Trophy, het Grieks landskampioenschap (2011 Olympiacos) en de Russische beker (2012 Sjturm). Ze werd ook uitgeroepen tot beste speelster van de Amerikaanse, de Griekse, de Russische en Nederlandse competities. In 2009 werd ze gekozen tot beste speelster van Europa.

In 2013 stopte Van Belkum als international en keerde ze terug naar ZVL uit Leiden. Haar rentree resulteerde direct in de eerste landstitel in de clubhistorie. Die prijzenkast werd de afgelopen jaren verder aangevuld met nog een landskampioenschap (2016), vijf nationale bekers en drie supercups.