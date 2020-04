Teambaas McLaren: coronacrisis moet laatste wake-upcall zijn

De Formule 1 zou de coronacrisis moeten beschouwen als een “laatste wake-upcall”. Dat zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl, die verder nog eens onderstreepte dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om de “ongezonde” Formule 1 door de crisis heen te helpen.

“De sport die voorheen ongezond en niet duurzaam was, heeft nu een punt bereikt waarop we grote veranderingen nodig hebben”, zei Seidl. “Ik zie geen tekenen dat de Formule 1 het komende jaar niet zal bestaan. Maar het grootste risico dat ik zie, is dat we teams verliezen als we nu geen drastische maatregelen nemen.”

De Formule 1-teams kwamen overeen de begrotingen voor 2021 terug te schroeven tot 150 miljoen dollar, maar volgens Seidl kan er nog meer bezuinigd worden. “Ik denk dat 100 miljoen dollar een mooi bedrag is om een ‚Äč‚Äčteam te leiden zoals we dat in de Formule 1 willen zien”, zei de teambaas.

McLaren is een van de renstallen die medewerkers met verlof hebben gestuurd als reactie op de wereldwijde pandemie die het seizoen heeft stilgelegd.

Het is nog niet bekend wanneer de Formule 1 wordt hervat. Achter de schermen wordt er momenteel gewerkt aan een herziene kalender.