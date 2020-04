Uitgestelde Tour de France start op 29 augustus

De Tour de France gaat dit seizoen op 29 augustus in Nice van start, als de omstandigheden dat toelaten. De finish in Parijs is voor 20 september op de agenda gezet. Dat heeft de internationale wielerunie UCI woensdag bevestigd.

De Tour zou eigenlijk van 27 juni tot en met 19 juli worden verreden. Dat was niet meer mogelijk omdat de Franse president Emmanuel Macron alle grote evenementen tot half juli in zijn land heeft verboden, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het rittenschema van de Ronde van Frankrijk verandert niet. Het verschuiven van de Tour heeft geen gevolgen voor het WK in Zwitserland, dat voor 20 tot en met 27 september op het programma blijft staan. Na het WK volgt de Ronde van Italiƫ en pas daarna wordt de Ronde van Spanje gehouden.

“Dit is al een grote en belangrijke stap”, legt voorzitter David Lappartient van de UCI uit. “Daarvoor wil ik alle organisatoren, alle teams en alle renners voor bedanken in deze moeilijke tijd. Vooral de Tour is van groot economisch belang voor onze sport.”

Als het aan de UCI ligt, dan krijgen de wedstrijden Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije dit jaar ook nog een plekje op de agenda. “Ze zullen dit seizoen plaatsvinden”, beloofde Lappartient. “Er is nog werk te doen. Maar er staat nu een constructie klaar waarmee de teams en de renners deze coronacrisis kunnen overleven.”

Het is onduidelijk wat het uitstellen van de Vuelta voor gevolgen heeft voor de start in Utrecht. De Vuelta was uitgeschreven voor 14 augustus tot en met 6 september, met een start in Utrecht en finish in Madrid. De Ronde van Spanje begint met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe leidt de renners van Den Bosch naar Utrecht. Breda heeft de start en de finish van de derde etappe weten te bemachtigen. Spaanse media meldden eerder op woensdag dat de Vuelta mogelijk wordt uitgesteld naar de periode van 3 oktober tot en met 25 oktober.

De UCI werkt ook nog aan een kalender voor de vrouwen. Uiterlijk op 15 mei moeten de wielrensters weten waar ze aan toe zijn.