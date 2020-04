Utrechtse wethouder betreurt uitstel Vuelta

Het feestje, dat de start van de Ronde van Spanje in augustus in Utrecht had moeten zijn, gaat voorlopig niet door. Door de herziening van de wielerkalender – nodig vanwege de coronacrisis – is de Spaanse wielerkoers sowieso verplaatst tot laat in het najaar. De organisatoren zoeken nog een datum voor de wedstrijd die zou beginnen met drie etappes op Nederlandse bodem. “Heel erg jammer”, zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken).

Zoals de start van de Tour de France in 2015 de stad in een roes kreeg, had nu de Vuelta Utrecht op 14 en 15 augustus in de ban van het wielrennen moeten brengen. De voorbereidingen zijn al lange tijd bezig. “Zeker ook voor alle vrijwilligers, buurtbewoners en actieve ondernemers die zich op de komst van de wielerronde hadden verheugd is dit een tegenvaller”, zegt Verschuure.

“Corona zet de hele sportwereld op zijn kop en het treft nu ook de Vuelta. Een concrete nieuwe datum is er nog niet. De internationale wielerbond UCI en de Spaanse organisatoren gaan de komende weken overleggen wanneer de ronde wel verreden kan worden. Pas dan bekijken we met La Vuelta Holanda, met Den Bosch, Breda en de provincies wat de mogelijkheden zijn.”