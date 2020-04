Vuelta start mogelijk pas in oktober in Nederland

De Ronde van Spanje gaat mogelijk pas op 3 oktober van start in Utrecht. Dat melden verschillende Spaanse media op basis van bronnen bij de organisatie van de wielerronde.

De Vuelta staat nu nog van 14 augustus tot en met 6 september op het programma, met een start in Utrecht en finish in Madrid. De Ronde van Spanje begint met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe leidt de renners van Den Bosch naar Utrecht. Breda heeft de start en de finish van de derde etappe weten te bemachtigen.

De Vuelta wordt mogelijk uitgesteld naar de periode van 3 oktober tot en met 25 oktober. In die weken zou ook de Ronde van Italië verreden moeten worden. De organisatoren van de Ronde van Spanje zijn op zoek naar nieuwe data omdat de Tour de France ook is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Volgens de Franse krant Dauphiné Libéré begint de uitgestelde Ronde van Frankrijk op 29 augustus in Nice en eindigt de Tour op 20 september in Parijs. Organisator ASO heeft dat nog niet bevestigd. De lokale organisatie van de start in Utrecht wil nog niet op alle speculaties reageren.