Wielerbond beraadt zich over data NK wielrennen

De kans is groot dat de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg worden verplaatst naar halverwege augustus. De internationale wielrenunie UCI heeft voor de nationale kampioenschappen het weekeinde van 22 en 23 augustus vrijgemaakt. Op die dagen zouden dan de wegraces worden verreden, in de week ervoor mogelijk de strijd om de nationale tijdrittitels. Op 29 augustus start dan de vanwege het coronavirus verplaatste Tour de France.

“We hebben het in beraad”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. De wielerbond is in afwachting van wat het kabinet volgende week besluit over de coronamaatregelen vanaf 28 april. Voorlopig is de titelstrijd, die half juni staat gepland in Emmen en op de VAM-berg (wegwedstrijden), nog niet afgelast. De organisatie had bij monde van Thijs Rondhuis eerder al gemeld dat een verplaatsing van de wegwedstrijden naar 7 tot en met 9 augustus een optie is.