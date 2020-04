BBC: F1 start in Oostenrijk en dan 2 of 3 races op Silverstone

Het Formule 1-seizoen zal op 5 juli beginnen met de Grote Prijs van Oostenrijk waarna er twee races zullen volgen op het circuit van Silverstone in Engeland. Dat meldt de BBC. De eerste drie wedstrijden zullen zonder publiek worden verreden.

Op Silverstone zou daarna ook nog een derde race worden gehouden en dat allemaal in een tijdsbestek van vier weken. Het Engelse circuit is de thuisbasis van zeven van de tien F1-teams.

Door de mondiale uitbraak van het coronavirus zijn de eerste negen races van het seizoen uitgesteld of helemaal geannuleerd. De eerstvolgende wedstrijd op de uitgedunde kalender, de Grote van Prijs van Frankrijk op 28 juni, gaat waarschijnlijk ook niet door vanwege overheidsbepalingen. Dan zou het circuit in Spielberg in Oostenrijk de primeur krijgen voor dit seizoen.

Teambaas Christian Horner van Red Bull liet zich eerder op donderdag al positief uit over de haalbaarheid van de GP van Oostenrijk. “Een race zonder publiek is mogelijk”, zei de chef van de renstal van Max Verstappen. “Coureurs kunnen goed afstand bewaren en ze hebben ook een helm op. Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden.”

Horner sprak donderdagavond via een videoverbinding met de andere teambazen in de Formule 1. Daarbij kwam ook een verlenging van het seizoen tot in januari 2021 aan de orde. Volgens de BBC werd er nog geen akkoord bereikt over de budgetplafonds voor de komende jaren, maar verliepen de besprekingen tussen de teams niettemin in een goede harmonie.