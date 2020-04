ISU schrapt WK shorttrack in Seoul definitief

De vanwege het coronavirus afgelaste wereldtitelstrijd shorttrack in Zuid-Korea wordt in het najaar niet meer ingehaald. De internationale schaatsunie ISU maakte bekend dat het niet lukt om het toernooi in oktober alsnog in Seoul af te werken. Het evenement stond voor 13 tot en met 15 maart op de agenda.

Ook de WK kunstrijden in Montreal zijn voor dit jaar definitief geschrapt. Dat toernooi zou van 16 tot en met 22 maart worden gehouden, maar werd vanwege de mondiale uitbraak van het coronavirus eveneens uitgesteld.

Op 28 april zal het hoofdbestuur van de ISU, onder leiding van voorzitter Jan Dijkema, onder meer de gevolgen van de coronacrisis voor de wedstrijdkalender van het nieuwe seizoen bespreken. De eerstvolgende WK shorttrack staan voor maart 2021 in Rotterdam op het programma.