NOC*NSF vraagt minister om meer speelruimte, ook namens KNVB

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) gevraagd om in het kabinet een “gefaseerde herstart” voor de Nederlandse topsport te bespreken. Hij had donderdag een onderhoud met de bewindsman nadat NOC*NSF eerder al een brief naar het ministerie had gestuurd met onder meer hetzelfde verzoek.

Een verruiming van de trainingsmogelijkheden is één van de speerpunten. “Dat vragen we namens de voetballers van de profclubs, de beroepssporters, de sporters met een A-status en alle andere topsporters”, betoogde Hendriks. “We trekken hierin nadrukkelijk samen op met de KNVB. Met de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma hebben we veel contact.”

Ruim een maand geleden werden alle trainingsaccommodaties vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gesloten.