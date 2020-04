PDC Home Tour begint vrijdag zonder topdarter Van Gerwen

De internationale organisatie voor profdarters PDC lanceert vrijdag een nieuw evenement, de PDC Home Tour. Het thuistoernooi is onder meer opgezet om de vele fans overal ter wereld nog wat vermaak te bieden en de spelers een beetje actief te houden. Door de coronacrisis zijn ook de vele dartscompetities en toernooien stilgevallen.

Aan het nieuwe evenement doen 128 spelers mee, onderverdeeld in 32 groepen van vier spelers. In elke poule komen de darters tegen elkaar uit op dezelfde avond. Dat gebeurt vanuit eigen huis, met videocamera’s op het bord gericht. De beelden en scores zijn online via een livestream te zien op de website van de PDC. De winnaar van de groep gaat door naar de volgende ronde. Vanaf vrijdag worden de pouleduels op 32 opeenvolgende avonden afgewerkt.

Wereldkampioen Peter Wright uit Schotland is een van de prominente deelnemers. Michael van Gerwen, de nummer 1 van de wereld, ontbreekt. De Brabander vindt onder meer zijn huidige priv├ęsituatie, met een pasgeboren baby, een peuter en een drietal honden, niet echt geschikt om aan het thuistoernooi mee te doen. Andere Nederlanders die in het bezit zijn van een PDC-tourkaart komen wel in actie.