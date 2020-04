Roglic, Kruijswijk en Gesink in virtuele versie Giro d’Italia

Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Robert Gesink, allen wielrenners van Jumbo-Visma, behoren tot de deelnemers aan de virtuele versie van de Ronde van Italië. Zij wisselen elkaar vanaf zaterdag af in de zeven te verrijden etappes. Daarvan worden er per week twee afgewerkt. De Giro steunt met de opbrengst het Italiaanse Rode Kruis bij zijn werkzaamheden in de coronacrisis.

Vijf sponsors hebben zich aan de virtuele koers verbonden waaraan zes wielerploegen, waaronder ook Astana met de Deen Jakob Fuglsang, deelnemen plus een nationale Italiaanse selectie met onder anderen Elia Viviani en Matteo Trentin. Ook een aantal renners uit de Italiaanse beloftenploeg en een aantal oud-renners onder wie Ivan Basso, Stefano Garzelli en Claudio Chiappucci komen thuis op de fietstrainer in actie.

Voor de vrouwen is er een Giro Rosa waaraan de teams Trek-Segafredo, Movistar en Astana en de Italiaanse selectie deelnemen. Ook toerfietsers kunnen meedoen mits zij over een Garmin-account beschikken. Zij strijden voor een aparte prijs.