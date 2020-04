Teambaas Red Bull positief over race zonder fans in Oostenrijk

Teambaas Christian Horner van Red Bull denkt dat het seizoen in de Formule 1 op 5 juli in Oostenrijk kan beginnen. “Een race zonder publiek is haalbaar”, zegt de chef van de ploeg van Max Verstappen over de Grote Prijs van Oostenrijk.

Werner Kogler, minister van Sport in Oostenrijk, is ook niet tegen een race zonder fans in Spielberg. Hij vraagt zich wel af of alle ploegen op een veilige manier naar Oostenrijk kunnen komen.

Oostenrijk heeft alle grote evenementen tot 30 juni verboden, na de uitbraak van het coronavirus. “Daarna kan het seizoen van de Formule 1 wellicht op een geleidelijke manier in Oostenrijk beginnen”, stelt Horner. “Met een race zonder fans en misschien een beperkt aantal medewerkers bij iedere ploeg.”

“Coureurs kunnen goed afstand bewaren en ze hebben ook een helm op. Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden. Het wordt een hele uitdaging maar misschien kunnen we zo toch nog 18 van de 19 races van dit seizoen rijden.”