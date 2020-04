Tennistalent Gauff ging eerst door diep dal

Het Amerikaanse tennistalent Coco Gauff (16) is naar eigen zeggen eerst door een diep dal gegaan voordat haar prille carrière in een stroomversnelling terechtkwam. “Ik voelde me verward en verdwaald. Ik vroeg me veelvuldig af of ik dit leven wel wilde. Ik genoot niet meer van tennis. Ik ben echt langere tijd depressief geweest. Ik wilde er zelfs een jaartje tussenuit gaan”, bekent de tiener in het tennisblog ‘Behind the racket.’

Gauff was 15 jaar toen ze vorig jaar op Wimbledon in de eerste ronde haar illustere landgenote Venus Williams uitschakelde. Ze drong daarna zelfs nog door tot de vierde ronde. Bij het Australian Open haalde ze begin dit jaar eveneens de vierde ronde.

“Ik krijg vaak de vraag waarom ik zo rustig blijf op de baan”, legt de huidige nummer 52 op de wereldranglijst uit. “Ik denk dat het komt doordat ik die donkere periode in mijn leven heb overwonnen. Ik heb mezelf geaccepteerd voor wie ik ben. Ik tennis nu voor mezelf en niet meer voor andere mensen.”