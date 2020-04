Vraagtekens over doorgaan Grote Prijs van België in Formule 1

Het is hoogst onzeker of de Grote Prijs van België in de Formule 1 op 30 augustus wel kan doorgaan. De Belgische overheid heeft alle grote evenementen met publiek tot 31 augustus verboden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps is erg populair bij supporters van Max Verstappen, de enige Nederlander in de koningsklasse van de autosport. De organisatie heeft de kaartverkoop al stopgezet. Er waren al 165.000 tickets voor drie dagen verkocht.

“We moeten de komende dagen alle mogelijkheden afgaan”, zegt directeur Stijn de Boever van het organisatiebureau. “Een andere datum vinden of racen zonder publiek? Maar zelfs zonder fans zijn er al veel mensen op het circuit. En wat verstaat de overheid onder een groot evenement. 500, 3000 of 5000 mensen? “

De eerste negen races van het seizoen in de Formule 1 zijn al afgelast of uitgesteld vanwege de pandemie.