Wielrenner Reus wil werelduurrecord volgend jaar aanvallen

Wielrenner Kai Reus wil volgend jaar april een aanval doen op het werelduurrecord. “Ik wilde de poging eigenlijk in augustus dit jaar doen, maar het project moest vanaf nul opgestart worden. Ik zit niet bij een bestaande ploeg. In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan.”

Reus beƫindigde vier jaar geleden zijn loopbaan, als renner van Roompot. Als coureur van Rabobank raakte Reus in 2007 zwaar gewond bij een trainingsrit. Hij werd zelfs enkele dagen in kunstmatige coma gehouden. Reus kondigde een half jaar geleden al aan dat hij het werelduurrecord wilde verbeteren.

Het werelduurrecord is in handen van Campenaerts. De Belg legde vorig jaar in een uur 55,089 kilometer af. ” Wielrennen betekent heel veel voor mij”, vertelt Reus in een gesprek met Sporza. “Ik krijg er kippenvel van. Ik ben veel meer dan wat er in 2007 gebeurd is. Ik heb na die val nooit meer kunnen laten zien wat ik waard was.”