Amerikaanse sporters op afstand gecontroleerd op doping

Het Amerikaanse antidopingbureau Usada experimenteert met dopingtests op afstand. Vanwege de coronacrisis kunnen de dopingonderzoekers niet langsgaan bij sporters om ze te testen. Usada stuurt nu een pakketje met daarin testmateriaal op naar de sporters, die de urine- en bloedtests dan zelf uitvoeren terwijl een medewerker van Usada meekijkt via FaceTime of Zoom. De sporters moeten diverse handelingen verrichten om aan te tonen dat ze niet vals spelen.

Olympisch kampioenen als de zwemsters Katie Ledecky en Lilly King behoren net als atleet Noah Lyles, wereldkampioen op de 200 meter, tot de deelnemers aan het experiment dat vooralsnog op vrijwillige basis is. “Het hele proces verliep prima”, zei Ledecky, die begin deze week een eigen dopingtest uitvoerde. “Dit is een perfect moment om zoiets uit te proberen. Gezien de omstandigheden waarin we zitten, is dit een geweldig alternatief.”