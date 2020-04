Dopingautoriteit volgt Amerikaans experiment met ‘rode oortjes’

Voorzitter Herman Ram van de Dopingautoriteit volgt naar eigen zeggen met “rode oortjes en trillende vingers” het experiment van zijn collega’s in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada test sporters gedurende de coronacrisis op afstand. Dat wil zeggen: de sporters moeten thuis zelf bloed en urine afnemen, terwijl een controleur via een videoverbinding meekijkt.

“Een uitstekend initiatief”, zegt Ram. “Geweldig, ik ben er zeer ge├»nteresseerd in. Het is een belangrijke ontwikkeling. Maar er zitten wat ons betreft ook wel heel wat haken en ogen aan. Ik denk dus niet dat wij hier in Nederland volgende week of volgende maand ook al zo te werk gaan.”

Aan het Amerikaanse experiment kleven namelijk nogal wat nadelen. “De privacy bijvoorbeeld”, zegt Ram. “Ik lees dat ze voor het contact tussen de sporter en de dopingcontroleur het programma Zoom gebruiken. Dat is zo lek als een mandje. Wat betreft de waarborging van de privacy moet er voor ons nog heel wat gebeuren voor we zo te werk zouden kunnen gaan.”