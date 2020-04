‘Extra tijd wellicht in voordeel viervoudig Tourwinnaar Froome’

Het uitstellen van de start van de Tour de France met twee maanden biedt Chris Froome de mogelijkheid verder naar topvorm toe te werken. De Brit, viervoudig Tourwinnaar, had lang nodig om te herstellen van een zware val in het Critérium du Dauphiné van vorige zomer. Froome maakte dit voorjaar zijn rentree in het peloton, maar de vraag was of er tijd genoeg was om eind juni in goede conditie op jacht te gaan naar een vijfde Tourzege.

“Het is ongelooflijk hoe hij thuis kan trainen”, zei Dave Brailsford, de baas van de Britse ploeg Ineos, in The Times. “Wat hij daar allemaal uitvoert: ’s morgens in de gym, daarna op de fietstrainer. De uren die hij maakt, het doet pijn aan je ogen. Ik denk dat het uitstel hem alleen maar meer motiveert.”

Volgens Brailsford kan Froomes lange afwezigheid op topniveau nu in zijn voordeel werken: “De tijd die hij verloren heeft, geeft hem nu wellicht de inspiratie nog dieper te gaan dan zijn concurrenten.” Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 en heeft nog één zege nodig om op gelijke hoogte te komen met de recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. De Tour begint nu – onder voorbehoud – op 29 augustus.