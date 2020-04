Tennistoernooi Laver Cup wijkt toch voor Roland Garros

Het tennistoernooi om de Laver Cup, dat eind september in Boston zou worden gehouden, gaat dit jaar niet door. Door het coronavirus had de organisatie van Roland Garros zonder enig overleg besloten de start van dat grandslamtoernooi in Parijs te verplaatsen naar 20 september. De Laver Cup, een initiatief van Roger Federer waarbij een team van Europese tennissters het opneemt tegen de rest van de wereld, wilde aanvankelijk vasthouden aan de eigen datum.

“Het is jammer dat we een jaar moeten overslaan, maar op dit moment is het de juiste beslissing”, zei Federer, die aangaf dat ook volgend jaar Boston plaats van handeling zal zijn voor de vierde editie van het evenement. Het coronavirus heeft de tenniskalender volledig in de war geschopt. Wimbledon gaat dit jaar niet door, terwijl Roland Garros nu kort volgt op de US Open, het eerstkomende grandslamtoernooi.