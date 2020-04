Toekomst van Vettel bij Ferrari voor start Formule 1 bekend

Sebastian Vettel verwacht dat er voor de start van het uitgestelde Formule 1-seizoen duidelijkheid komt over zijn toekomst. Het contract van de 32-jarige Duitse coureur bij Ferrari loopt aan het einde van dit jaar af. “Ik denk dat de kans groot is dat we voor de start van het seizoen een beslissing nemen. Want zoals het er nu naar uitziet, gaan we voor juni of zelfs juli niet racen”, zei Vettel in een conference call met internationale media.

De Duitser rijdt al sinds 2015 voor Ferrari. Hij heeft de Italiaanse renstal echter nog steeds niet aan een wereldtitel te kunnen helpen. Bij Red Bull werd Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1.

Afgelopen seizoen stond de Duitser zelfs in de schaduw van zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc, die voor hem eindigde in de WK-stand. De Monegask verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Ferrari tot eind 2024. Mogelijk krijgt Vettel er slechts één jaar bij. “Er zal een deal komen waar het team en ik beide tevreden over zijn. Voor hoe lang het is, dat weet ik nu nog niet.”