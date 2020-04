Trump: terug naar goede, oude tijd met sport op tv

De Amerikaanse president Donald Trump wil naast de economie ook de sport in zijn land geleidelijk weer gaan opstarten. “Maar dat zal veelal wel gebeuren zonder publiek. Gemaakt voor de televisie, zoals in die goede, oude tijd”, zei Trump tijdens de persconferentie in het Witte Huis waarin hij zijn ‘driefasenplan’ onthulde.

De president wil stap voor stap alles weer opstarten. Staten waarin het coronavirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat Trump betreft hun activiteiten “morgen hervatten”. De president benadrukte dat niet het Witte Huis, maar de gouverneurs van de staten de leiding hebben in dit proces.

De grote Amerikaanse sportcompetities NBA (basketbal), MLB (honkbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en NFL (American football) zullen in eerste instantie zonder publiek worden hervat. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. De tweede stap is dat er weer een beperkt aantal toeschouwers naar binnen mogen. “Er zullen dan steeds twee lege stoelen tussen hen in zijn op de tribunes”, aldus Trump. “En uiteindelijk, als het virus weg is, zullen we weer volle stadions hebben en van sport kunnen genieten zoals het moet zijn.”