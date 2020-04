TT van Assen nu opening van het seizoen in MotoGP

Ook de Grote Prijs van Duitsland in de MotoGP moet verplaatst worden en dus is de TT van Assen nu de eerste race op de kalender. Het is vooralsnog de bedoeling dat de motorcoureurs uit de koningsklasse hun seizoen op 28 juni beginnen in Drenthe. De GP van Duitsland op de Sachsenring stond voor de week daarvoor op het programma, maar de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum.

Bondskanselier Angela Merkel besloot woensdag om de strenge coronamaatregelen in haar land te verlengen. Grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. “We zijn in gesprek met rechtenhouder Dorna en met de autoriteiten om een nieuwe datum te vinden voor de GP op de Sachsenring”, aldus de Duitse organisatie. “De gekochte tickets blijven geldig. We vragen onze trouwe fans om wat geduld.”

Het seizoen van de WK wegrace zou begin vorige maand starten in Qatar. Alleen de coureurs uit de Moto2 en Moto3 kwamen daar in actie, omdat zij op dat moment al een tijdje in Qatar waren en dus niet in quarantaine hoefden. De MotoGP-race kon niet doorgaan. Dorna werkt aan een nieuwe GP-kalender voor 2020, om alle wedstrijden die sindsdien zijn uitgesteld een nieuwe plek te geven.