Ruim 50.000 handtekeningen voor daklozen in olympisch dorp Tokio

Een organisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen in Japan hoopt dat het olympisch dorp in Tokio de komende maanden kan worden gebruikt als opvanglocatie. De organisatie, Moyai Support Center for Independent Living, zette eind vorige maand een petitie online waarin ze oproept om het atletendorp open te stellen voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De petitie is inmiddels ruim 50.000 keer getekend.

Volgens de organisatie zijn er zeker 1000 daklozen in Tokio. Zo’n 4000 mensen overnachten in internetcafĂ©s, maar die zijn vanwege de coronacrisis nu ook gesloten. Het Moyai Support Center for Independent Living is bang dat als gevolg van de crisis meer Japanners in armoede komen en daarom hun huis verliezen.

Het olympisch dorp, de plek waar de 11.000 sporters en hun begeleiders tijdens de Spelen verblijven, bestaat uit vele woontorens die zijn gebouwd in het district Harumi in de Japanse hoofdstad. De woontorens worden na de Spelen omgebouwd tot luxe-appartementen. De meeste daarvan zijn al verkocht. Japan en het IOC hebben als gevolg van de coronacrisis besloten de Spelen een jaar uit te stellen, naar de zomer van 2021.