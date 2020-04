Toptennissers willen noodfonds opzetten voor collega’s

De toptennissers Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer willen vanwege de coronacrisis een noodfonds opzetten om hun collega’s uit de lagere regionen van de wereldranglijst te helpen. De drie beste tennissers van de afgelopen jaren zitten met elkaar in de spelersraad van de ATP. Djokovic, voorzitter van de raad, heeft volgens de Franse krant L’Équipe een brief gestuurd aan alle spelers.

De Servische nummer 1 van de wereld pleit er daarin voor om de spelers die tussen de 250e en 700e plek op de wereldranglijst staan financieel te ondersteunen. Djokovic roept de tennissers uit de top 100 van het enkelspel en top 20 van het dubbelspel op ieder tussen de 5000 en 30.000 dollar in te leggen. De spelersraad hoopt dat de ATP en de organisatoren van de vier grandslams het bedrag kunnen aanvullen tot ruim 4 miljoen dollar. Dat zou betekenen dat de tennissers tussen plek 250 en 700 op de mondiale ranking ieder zo’n 10.000 dollar kunnen krijgen, omgerekend ongeveer 9200 euro.

“De spelers uit de top 250 hebben dit jaar in ieder geval aan de kwalificaties van de Australian Open kunnen meedoen en dus redelijk wat geld verdiend. Buiten de top 250 vindt echter een echte financiële strijd plaats. Deze tennissers overwegen te stoppen, omdat ze het financieel niet meer redden”, zo citeert L’Équipe uit de brief van Djokovic. “Er zijn veel spelers tussen de 250e en 700e plaats die niet worden gesteund door sponsoren of door hun federatie. Zij vormen echter de basis van onze professionele sport.”

Spelersvakbond ATP zou zelf al 1 miljoen dollar willen verdelen over de spelers die tussen plek 150 en 400 staan. Heel wat toptennissers hebben de afgelopen weken al donaties gedaan voor de strijd tegen het coronavirus.