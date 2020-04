Wielrenner Dennis in opspraak na overtreden coronaregels

Wielrenner Rohan Dennis is in opspraak geraakt. De wereldkampioen tijdrijden had er genoeg van om in quarantaine te leven in Spanje en maakte een autorit.

De Australiƫr, woonachtig in Spanje, plaatste de beelden van zijn ritje op Instagram en kreeg bakken met kritiek over zich heen. Spanje is zo zwaar getroffen door het coronavirus dat het alleen nog maar is toegestaan voor essentiƫle zaken de auto te pakken.

“Dag 34 en ik heb het huis verlaten”, schreef Dennis bij een foto vanuit zijn auto. “Covid-19 kan mijn kont kussen en de quarantaine ook.”

De wielrenner van Team Ineos reageerde aanvankelijk ook op de negatieve reacties die hij kreeg. “Stel je voor dat iedereen zich zou gedragen zoals in jouw ideale wereld en dat we onze emoties niet mogen uiten”, luidde een van zijn reacties.

Dennis besloot later wel zijn accounts te verwijderen.