Wielrenners Education First praten over loonsverlaging

Wielrenners Sebastian Langeveld en Moreno Hofland onderhandelen met hun ploeg Education First Pro Cycling over loonsverlaging. Ook de Amerikaanse formatie is financieel getroffen door het coronavirus.

Hoofdsponsor Education First is een internationaal onderwijsbureau dat wereldwijd taalreizen en -kampen aanbiedt. “Die sector wordt hard geraakt door het Covid-19-virus en daarom moeten wij maatregelen nemen om onze kosten terug te schroeven”, zegt teammanager Jonathan Vaughters. “We bespreken de zaken op een individuele basis met iedere renner. We hebben hun goedkeuring en hun medewerking nodig om dit rond te krijgen.”

Bekende renners als Sean Bennett, Alberto Bettiol en Rigoberto UrĂ¡n komen ook uit voor Education First Pro Cycling.

Het internationale wielerseizoen ligt nog zeker stil tot 1 juli.