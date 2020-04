Schaker Giri verliest eerste duel in online-supertoernooi

Schaker Anish Giri heeft zich in de eerste ronde van het sterk bezette online-toernooi, georganiseerd door de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, gewonnen moeten geven. De Fransman Maxime Vachier-Lagrave was hem in vier potjes met 3-1 de baas.

De Nederlandse grootmeester verloor zijn eerste twee rapidpartijen en moest in het derde duel, met 15 minuten bedenktijd, genoegen nemen met remise. Daarmee kwam de stand op 2,5 tegen 0,5 en was de strijd beslist. De vierde partij werd echter ook nog afgewerkt, omdat de behaalde wedstrijdpunten bij een gelijke eindstand na de groepsronde de doorslag kunnen geven voor plaatsing in de knock-outfase. De laatste krachtmeting tussen Giri en Vachier-Lagrave eindigde eveneens gelijk.

Carlsen heeft zeven van zijn grootste rivalen uitgenodigd om mee te doen aan het evenement, dat een hoofdprijs kent van bijna 65.000 euro. De totale prijzenpot van de ‘Magnus Carlsen Invitational’ bestaat uit 250.000 dollar (230.000 euro).

De top vier van het klassement na zeven ronden plaatst zich voor de halve finales en de eindstrijd is op zondag 3 mei. De schaker die onderaan eindigt, krijgt altijd nog zo’n 14.000 euro voor de moeite.

Carlsen zelf begon zaterdag met een zege, na barrage (3-2), tegen de Amerikaan Hikaru Nakamura.