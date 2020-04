Spaanse motorcoureur Rins langer bij Suzuki

De Spaanse motorcoureur Alex Rins heeft zijn contract bij Suzuki met twee jaar verlengd. Dat betekent dat Rins ook in 2021 en 2022 voor het Japanse fabrieksteam rijdt in de MotoGP. De 24-jarige Spanjaard komt sinds 2017 in de koningsklasse uit voor Suzuki.

Rins won afgelopen seizoen twee grands prix, in Texas en op Silverstone. Hij eindigde in het WK op de vierde plek met 205 punten. Met Rins en Joan Mir beschikt Suzuki over een Spaans rijdersduo.

Vanwege de coronacrisis is de start van dit MotoGP-seizoen al keer op keer uitgesteld. De TT van Assen op 28 juni is nu de eerste race, maar het is hoogst onzeker of de race op het Drentse circuit kan doorgaan.