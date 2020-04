Teambaas Horner rekent op financiële hulp van Formule 1

Christian Horner, de teambaas van Max Verstappen bij Red Bull, rekent erop dat de eigenaren van de Formule 1 de kleinere teams financieel gaan helpen. De koningsklasse van de autosport telt momenteel tien renstallen. De topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull beschikken over grote budgetten, maar daaronder komen teams als gevolg van de coronacrisis mogelijk in de problemen.

“Ik denk dat de eigenaren van de Formule 1 met geld gaan bijspringen om te zorgen dat we volgend jaar nog steeds tien teams hebben”, zegt Horner in de Britse krant The Guardian. “Het is hun business, ze hebben alle teams nodig om te kunnen racen. Zij moeten dus ook beslissen hoe ze alle teams in leven houden”, aldus de teambaas van Red Bull over Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat sinds 2017 eigenaar is van de Formule 1.