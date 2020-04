Valverde overweegt wielerloopbaan met een jaar te verlengen

Alejandro Valverde overweegt zijn wielerloopbaan met een jaar te verlengen. De 39-jarige Spanjaard zou zijn carrière in 2021 beëindigen, maar omdat hij vreest dat er dit jaar niet meer gekoerst wordt, denkt hij erover zijn afscheid met een jaar uit te stellen.

“De UCI heeft dan wel een nieuwe kalender opgesteld, maar met deze coronapandemie is het onmogelijk te voorspellen of daar ook echt iets van terecht gaat komen. Ik zie het somber in”, zei Valverde dit weekend tegen El Mundo.

“Bij het begin van de lockdown had ik nog niet het idee dat we een heel jaar zouden verliezen. Maar nu ik zie hoe het vordert, denk ik daar anders over. Deze crisis kan ervoor zorgen dat ik mijn afscheid van de sport uitstel. Het is zeker mogelijk dat ik er nog een jaar bij doe. Laten we eerst afwachten of er dit jaar toch nog gekoerst wordt of niet.”

Valverde houdt zich tijdens de coronacrisis fit in Murcia, maar vindt het lastig om het fietsen op zijn rollerbank lang vol te houden. “Fysiek en mentaal brandt trainen op de rollen je helemaal op. Bovendien weet je ook niet waar je het voor doet. Met deze onzekerheid is het moeilijk om je een doel voor ogen te houden”, aldus de wereldkampioen van 2018.

“Godzijdank heb ik een groot huis en hebben de kinderen plaats om te voetballen, te tennissen of te fietsen, maar ik mis de trainingen op de weg en de wind op mijn gezicht.”

De UCI maakte begin deze week een nieuwe planning bekend. De start van de Tour de France staat nu voor zaterdag 29 augustus gepland.