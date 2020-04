Australische rugbyers leveren maandenlang 60 procent salaris in

De Australische toprugbyers zijn akkoord gegaan met een forse loonsverlaging. Ze leveren tot eind september gemiddeld 60 procent van hun salaris in, meldde directeur Justin Harrison van de spelersvakbond RUPA.

Aan het loonoffer gingen weken van pittige onderhandelingen met de Australische rugbybond vooraf. De sport lijdt zwaar onder de gevolgen van het coronavirus. Sinds half maart wordt er niet meer gespeeld.

De spelers stemden in met beduidend minder inkomen nadat bondsdirecteur Raelene Castle 50 procent salarisverlaging had geaccepteerd en 75 procent van het personeel naar huis had gestuurd.

“De onmiddellijke aandacht moet nu uitgaan naar behoud van onze sport op lange termijn en met deze overeenkomst kunnen de spelers daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus Harrison.