Belgische voetbalclub Lokeren is failliet

De Belgische voetbalclub Sporting Lokeren is maandag door de rechtbank van Dendermonde failliet verklaard. De club, die uitkwam op het tweede niveau in België, kampte met een schuldenlast van zo’n 5 miljoen euro. Voorzitter Louis de Vries had eerder al laten weten zich bij voorbaat neer te leggen bij het vonnis. De Nederlander Guus Hupperts stond onder contract bij de club, waar Stijn Vreven sinds november hoofdtrainer was.

Diverse leveranciers werden al niet meer betaald en spelers en andere werknemers ontvingen geen salaris meer. “De raad van bestuur en ikzelf als voorzitter van Sporting Lokeren zijn er niet in geslaagd tijdig de noodzakelijke investeerders aan te trekken om de deadlines te halen die de continuïteit van de club moesten verzekeren”, meldde De Vries. “Daarom schikken we ons bij voorbaat in de uitspraak.”

Lokeren zou komende zomer vijftig jaar bestaan. Met name aan het einde van de jaren 70 en begin jaren 80 gold de club uit het gelijknamige stadje tussen Antwerpen en Gent als een subtopper die zelfs één keer (1980-81) als tweede eindigde in de Belgische competitie achter Anderlecht. Twee keer won Lokeren de Beker van België; in 2012 en 2014. Tot de bekendste oud-spelers behoren de Pool Grzegorz Lato, de Deen Preben Elkjaer Larsen, de Tsjech Jan Koller en René van der Gijp, die van 1982 tot 1984 voor Lokeren uitkwam.

De thuiswedstrijd tegen Beerschot op 28 februari blijkt het laatste duel te zijn geweest. Burgemeester Filip Anthuenis, neef van voormalig Belgisch bondscoach Aimé Anthuenis, sprak van “een gitzwarte dag” voor zijn stad. Hij hoopt dat er sprake zal zijn van een doorstart middels een fusie met VW Hamme, dat zou dan op het derde amateurniveau zijn.