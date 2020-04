De Europese kampioenschappen roeien in het Poolse Poznan hebben een nieuwe datum gekregen. Het toernooi staat nu op de kalender van 9 tot en met 11 oktober.

De EK stonden gepland voor 5 tot en met 7 juni, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde voor uitstel. Er zijn in overleg met de nationale bonden ook nieuwe data gevonden voor de EK beloften (onder 23) in Duisburg (5 en 6 september) en de EK junioren in Belgrado (26 en 27 september).