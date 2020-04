Europese sportministers praten over oplossingen in coronacrisis

De sportministers van de EU-landen praten dinsdag in een videoconferentie over de gevolgen van de coronacrisis op de sportsector. Het gaat om een informele uitwisseling van ervaringen en ideeën over hoe in Europa hiermee wordt omgegaan. Martin van Rijn, sinds kort minister van Medische Zorg en Sport in Nederland, slaat de conference call over. Hij laat zich vertegenwoordigen door de directeur Sport van zijn ministerie.

In vrijwel heel Europa ligt de sport stil vanwege het coronavirus. Alleen in enkele Oost-Europese landen wordt nog gevoetbald. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft er samen met de voetbalbond KNVB bij minister Van Rijn op aangedrongen om een “gefaseerde herstart” van de topsport mogelijk te maken. NOC*NSF en de KNVB willen dat topsporters en profvoetballers in ieder geval weer kunnen gaan trainen.

Tijdens de informele Europese sportraad van dinsdag bespreken de landen onder meer welke stappen genomen moeten worden om de sportsector weer op te starten. Ze proberen met elkaar ook antwoord te vinden op de vraag hoe ‘gewone’ burgers kunnen sporten met inachtneming van de (preventieve) veiligheidsmaatregelen.