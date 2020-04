Hockey-international Nunnink verruilt Oranje-Rood voor Den Bosch

Hockey-international Laura Nunnink verruilt na vele jaren Oranje-Rood uit Eindhoven voor Den Bosch. De 25-jarige middenvelder, die al 120 keer in het shirt van Oranje speelde, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de meervoudig Nederlands kampioen.

Bestuurslid tophockey Vera Vorstenbosch van Den Bosch is blij met de komst van Nunnink. “We hebben al voor de huidige bizarre tijd met Laura gesproken en beide partijen waren enthousiast. Het is fijn dat we in deze tijden zulk positief nieuws kunnen brengen.”

Nunnink was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik ken bij Den Bosch al veel meiden, wat de overstap gemakkelijker maakte. Bij Den Bosch wil ik mezelf nog meer ontwikkelen en uiteraard met mijn nieuwe teamgenoten prijzen pakken.”