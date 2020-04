Rugbystadion Twickenham wordt drive-in testlocatie

Het beroemde rugbystadion Twickenham in Londen gaat gebruikt worden om zorgmedewerkers te testen op het coronavirus. Het terrein om het stadion dat plaats biedt aan 82.000 toeschouwers is met hekken en tenten omgebouwd tot drive-in testlocatie.

Medewerkers van de nationale gezondheidszorg (NHS) en andere mensen met cruciale beroepen kunnen zich bij Twickenham laten testen. “Met deze nieuwe service maken we een einde aan de onzekerheid”, zegt de Britse minister van Gezondheidszorg. “De mensen die negatief testen, kunnen aan het werk. De anderen moeten thuis blijven.”

In Groot-BrittanniĆ« zijn ruim dertig van zulke testlocaties opgezet. De Engelse rugbybond RFU is blij dat Twickenham hiervoor gebruikt kan worden. “Op wedstrijddagen krijgen wij enorm veel hulp van medisch personeel, we zijn dankbaar dat we tijdens deze crisis iets terug kunnen doen”, zegt RFU-directeur Bill Sweeney. Het is de bedoeling dat aan het einde van deze maand dagelijks 100.000 tests uitgevoerd kunnen worden op de drive-in locaties.

Wembley, het grootste stadion in Engeland, wordt tijdens de coronacrisis onder meer gebruikt om brandweermedewerkers om te scholen tot ambulancepersoneel.