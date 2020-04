Advies: topsporters kunnen individueel gaan trainen

Topsporters zouden onder bepaalde voorwaarden weer individueel kunnen gaan trainen. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Alle sportlocaties zijn al ruim een maand gesloten, als maatregel om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook topsporters kunnen daardoor niet op hun normale manier trainen.

Het kabinet neemt later op de dag op basis van de adviezen van het OMT een beslissing. De regering geeft dinsdagavond een update over de maatregelen.

Volgens het OMT zouden kinderen tot 18 jaar weer in de buitenlucht kunnen gaan trainen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zouden daarbij dan wel 1,5 meter afstand moeten houden.