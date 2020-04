F1 in Zandvoort en TT in Assen nog meer in gedrang

De negentigste editie van de TT in Assen zal op 28 juni niet kunnen doorgaan. Het kabinet heeft dinsdag besloten dat alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september verboden blijven vanwege de coronacrisis. Het evenement trekt doorgaans in totaal ongeveer 130.000 bezoekers.

Ook de eerder al uitgestelde Grote Prijs van Nederland voor Formule 1 in Zandvoort is door die verlengde maatregel nog wat meer in het gedrang gekomen. De kans op een race in het najaar, met of zonder publiek, lijkt zeer klein.

Ook het WK superbike in Assen dreigt dit jaar niet door te gaan. De Nederlandse editie uit het wereldkampioenschap van deze zware motorenklasse stond gepland voor het weekeinde van 17 tot en met 19 april en werd later verzet naar 21 tot en met 23 augustus. Ook die uitgestelde data vallen echter nog binnen de verboden periode.