Japan en IOC dragen samen extra kosten van uitstellen Spelen

Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dragen samen de extra kosten die ontstaan door het uitstellen van de Olympische Spelen. Volgens schattingen van onderzoekers lopen die op tot zo’n 5 miljard euro. In een Q&A (vragen en antwoorden) op de website benadrukt het IOC dat die kosten gedeeld zullen worden.

“De Japanse premier Shinzo Abe heeft ermee ingestemd dat Japan de kosten blijft dekken zoals staat afgesproken in de bestaande overeenkomst voor 2020. En het IOC blijft verantwoordelijk voor zijn deel van de kosten”, meldt het overkoepelende comité. “Voor het IOC is al duidelijk dat de extra kosten honderden miljoenen dollars bedragen.”

Japan heeft al meer dan 10 miljard euro geïnvesteerd in het organiseren van de Olympische Spelen. Vanwege het coronavirus is het mondiale sportevenement, dat komende zomer in Tokio zou worden gehouden, met een jaar uitgesteld.

Het leidt vooral tot extra organisatiekosten, zoals het opnieuw huren van (sport-)locaties, herdrukken van promotiemateriaal en aantrekken van personeel. Het olympisch dorp waar de atleten verblijven zou na de Spelen worden omgebouwd tot luxe appartementen waarvan de meeste ook al zijn verkocht, maar de kopers zullen nu langer moeten wachten tot ze erin kunnen. Ook de Japanse economie krijgt een klap door het uitstel van de Spelen. Het IOC moet z’n zogeheten solidariteitsprogramma, waarmee zo’n 1600 sporters en ook het vluchtelingenteam financieel worden geholpen, met een jaar verlengen. Dat alleen al kost ruim 100 miljoen euro.

“Deze beslissing is niet bepaald door financiële belangen, omdat het IOC dankzij zijn risicobeheerbeleid inclusief verzekeringen in ieder geval zijn activiteiten kan voortzetten en zijn missie om de Spelen te organiseren kan vervullen”, aldus het IOC.