Nederlandse Loterij draagt 46,4 miljoen euro af aan sport

NOC*NSF heeft verheugd gereageerd op de hogere afdracht van De Nederlandse Loterij aan de Nederlandse sport. De sportkoepel en 77 sportbonden konden over 2019 rekenen op een bedrag van 46,4 miljoen euro. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in het jaar ervoor.

De Nederlandse Lotto keerde in 2019 in totaal 173,1 miljoen euro aan afdrachten uit. De Nederlandse Staat ontving 109,1 miljoen en een bedrag van 17,6 miljoen euro ging naar achttien goede doelen.

“Wij zijn blij met de hogere afdracht die de Nederlandse Loterij in 2019 aan de sport heeft kunnen doen”, zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF. “Ieder jaar weer maakt de Nederlandse Loterij het met deze afdracht mede mogelijk dat zo veel mensen in Nederland aan sport doen en van sport genieten. Dat is erg belangrijk want er valt veel te winnen met sport.”