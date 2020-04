Recordaantal kijkers in VS voor The Last Dance

De eerste twee afleveringen van de documentaire over basketbalicoon Michael Jordan hebben een recordaantal kijkers getrokken in de Verenigde Staten. De Amerikaanse sportzender ESPN, dat ‘The Last Dance’ uitzendt, meldde dat gemiddeld 6,3 miljoen mensen zondagavond de eerste aflevering van een uur hebben bekeken. Het tweede deel trok 5,8 miljoen kijkers. Volgens ESPN stemden nog nooit zoveel mensen af op een documentaire.

The Last Dance gaat over het laatste succesjaar van Jordan met Chicago Bulls, het seizoen 1997-1998. Het team van coach Phil Jackson, met naast Jordan topspelers als Scottie Pippen en Dennis Rodman, domineert in de jaren 90 de NBA. In 1997 lijkt het einde van het succesverhaal nabij, maar Jordan weet nog een keer alles uit zijn ploeg te persen. Het leidt tot zijn zesde NBA-titel.

De documentaire bevat interviews en nog nooit eerder vertoonde beelden. Jordan en co werden het hele jaar gevolgd door een camerateam. Het levert een bijzonder inkijkje achter de schermen op. Het duurde lang tot de nu 57-jarige Amerikaan toestemming gaf om de beelden uit te zenden. Voor de documentaire zijn ook nog actuele interviews opgenomen.

In Nederland is de tiendelige documentaire op Netflix te zien. Maandag werden de eerste twee afleveringen online gezet. The Last Dance was dinsdagochtend de derde best bekeken titel op Netflix in Nederland. De komende weken zijn iedere maandag weer twee afleveringen beschikbaar om te kijken.