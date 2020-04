Schaatser Velema verlengt contract bij Team IKO

Lennart Velema schaatst ook komend seizoen voor Team IKO. De 26-jarige sprinter heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Velema was goed op dreef in het afgelopen seizoen. Hij reed alle wereldbekerwedstrijden, inclusief de finale in Heerenveen. Op de NK sprint eindigde de Groninger als tweede. Een seizoen eerder pakte hij brons op dat toernooi.

“Lennart is vanaf de oprichting in 2017 onderdeel van ons team, zelfs toen we nog geen sponsor hadden”, liet de ploegleiding weten. “Het is mooi om te zien dat hij elk seizoen beter lijkt te worden, zoals we met Team IKO ook steeds verder groeien. We zijn daarom erg blij ook komend seizoen de samenwerking voort te zetten.”

Velema heeft nu al zin in de nieuwe winter. “Afgelopen seizoen smaakt naar meer. Ik hoop komend seizoen bij Team IKO weer de volgende stap te zetten.”