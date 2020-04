Tennisbond verplaatst competitie naar najaar

De Nederlandse tennisbond KNLTB verplaatst de voorjaarscompetitie naar het najaar. De competitie waar jaarlijks ruim 200.000 tennisliefhebbers aan meedoen start normaal gesproken begin april, maar vanwege het coronavirus had de KNLTB al besloten om de competitie naar mei uit te stellen. Nu het kabinet de meeste maatregelen heeft verlengd, besluit de tennisbond er een najaarscompetitie van te maken.

“De competitie is het hoogtepunt van tennisseizoen voor veel tennissers en verenigingen, want het clubleven bloeit daardoor op. Daarnaast is het voor veel spelers belangrijk voor hun sociale contacten en is het een bron van inkomsten voor de vereniging”, aldus de KNLTB, die ook alle toernooien tot en met 14 juni heeft geannuleerd. “Maar ook hier geldt, we moeten afwachten en hopen dat de maatregelen het tegen die tijd toelaten zo’n omvangrijke competitie te spelen.

De jeugd tot en met 18 jaar mag vanaf volgende week (29 april) wel weer gaan sporten onder bepaalde voorwaarden. Dat betekent volgens de KNLTB dat tennisverenigingen beperkt open mogen voor vrij tennissen en padellen, een mix van tennis en squash, en lesgeven aan jongeren tot 18 jaar. De bond werkt een zogeheten toolkit uit, met praktische tips voor hoe verenigingen en leraren binnen de geldende richtlijnen weer kunnen opstarten.

Het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen gaat binnenkort weer open voor toptennissers, net als andere trainingscentra. De KNLTB werkt in samenspraak met sportkoepel NOC*NSF wel eerst protocollen daarvoor uit.